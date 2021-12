FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE : Dernier volet de la trilogie des ateliers cuisine 

C’est à la Marina Fort Louis à Marigot que s’est tenue la dernière session des ateliers cuisine organisés par l’Office du Tourisme dans le cadre du Festival de la Gastronomie.

Après un premier samedi à Grand-Case et un second à la Baie Orientale, la dernière journée des ateliers cuisine pour petits et grands s’est donc déroulée avec vue sur la belle marina de Marigot. Les postes mobiles de cuisine ont été installés comme à l’accoutumée et les chefs se sont succédés pour proposer des recettes étonnantes et succulentes. Le public est venu en masse pour assister aux performances des chefs et des cuisiniers en herbe. Les ateliers étaient d’ailleurs complets plusieurs jours avant leur déroulement. La matinée a été lancée par Laurent Huguet et ses gnocchis à la pomme de terre, crevettes et crème à l’aneth. Les petits participants ont été particulièrement concentrés lors de l’apprentissage de la confection de gnocchis. La relève est assurée. C’était ensuite au chef Franck Vuillemin accompagné de Noé et Maxime de prendre possession des ustensiles de cuisine pour réaliser sa recette de tartare de thon mi-cuit avec cœur de mangue et épices. Le temps de cuisson spécifique a été un challenge brillamment relevé par toutes et tous.

La volonté de partage et d’échange du chef Vuillemin qui n’a pas manqué de se joindre aux petits chefs dans les différentes étapes de réalisation du plat a été fortement appréciée. Le chef américain Tristan Epps a quant à lui opté pour une recette de ragoût de fruits de mer à la noix de coco. Les odeurs promettaient de mettre l’eau à la bouche et ça a bel et bien été le cas. Les adultes présents derrière les postes de cuisine ont suivi les instructions soit en anglais données directement par le chef Epps ou en français par Malaïka Maxwell, animatrice des ateliers et seconde de cuisine officieuse des chefs. Le dernier atelier a été confié à la cheffe Edna Butcher et son poisson poêlé avec de la coco, du curry et de la citrouille. Un régal pour les yeux, un régal pour les papilles. Tous les ateliers, recettes et déroulés sont disponibles sur la page Facebook de l’Office de Tourisme. _Vx

