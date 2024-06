CAF : 2 séances d’info gratuites sur la séparation

La séparation de deux parents amène un grand nombre de changements dans la vie d’une famille. Comprendre ce que nous sommes en train de vivre, aider nos enfants à s’adapter, mieux vivre les conflits et le stress, sont autant de sujets à bien cerner pour traverser cette période le plus sereinement possible.

Pour aider les parents à faire le point sur ces thématiques, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Guadeloupe et de Saint-Martin propose à ses allocataires et au grand public, deux séances d’information gratuites et bilingues (français et anglais), intitulées «Parents après la séparation» : mercredi 26 juin à 17h30 à la CCISM (Concordia) et le jeudi 27 juin au Collège de la Roche Gravée de Moho (QO) à la même heure. Animées par des professionnels, ces séances permettront d’échanger sur les réactions et besoins des enfants en fonction de leur âge, les informations juridiques sur les effets de la séparation et du divorce, la pension alimentaire, la médiation familiale et les ressources disponibles près de chez soi.

Infos : 06 90 00 92 45 – 06 90 91 68 68

