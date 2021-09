Rencontre collectif/Etat : Le litige privé et foncier de la famille Webster 2ème sujet abordé

«Nous souhaitons mettre aujourd’hui sur la table la situation d’un particulier mais qui pourrait concerner beaucoup de personnes… Un homme doit vivre dans une maison et pour avoir une maison, il faut avoir de la terre», a déclaré le collectif pour introduire la seconde revendication lors de la rencontre mardi avec l’Etat et la COM.

Cette revendication concerne le problème foncier de la famille Webster à Griselle dont le fils et le père étaient présents à la réunion en préfecture pour exposer leur situation : le père a acheté un terrain en 1985 à l’un des héritiers de la famille Beauperthuy (qui était aussi un membre de leur famille) et ce terrain a récemment été vendu aux enchères et acheté par un autre particulier qui a construit une station service. La famille Webster demande au gérant de la station de lui payer le loyer mais celui-ci refuse au motif qu’elle n’est pas propriétaire des lieux.

Le préfet a rappelé que ce dossier faisait l’objet d’une procédure judiciaire depuis 50 ans et que 300 héritiers étaient concernés. Il a tenté de faire comprendre que l’arrière grand-père qui a vendu le terrain à la famille Webster n’aurait pas dû le faire car ce terrain faisait partie de la succession et des terrains disputés par les héritiers. Le préfet a proposé d’organiser une rencontre entre la famille Webster, son avocat et le gérant de la station service et d’être le médiateur.

Le collectif a ensuite demandé au préfet d’intervenir auprès de la justice et de lui faire comprendre que «si elle prenait la mauvaise décision», il y aurait des conséquences sur le territoire. «Saint-Martin pourrait être le Bagdad des Antilles» a lancé un membre du collectif. Le préfet a répondu qu’il ne pouvait pas faire pression sur la justice.

(plus de détails sur soualigapost.com)