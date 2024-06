Retour du Covid-19 : la vigilance est de mise

Selon Santé Publique France, la circulation du Covid-19 est en augmentation en ville et dans les établissements de santé et médico-sociaux depuis deux semaines.

Plusieurs clusters (apparition de 3 cas confirmés) ont été identifiés, incitant les équipes et la population à renforcer les mesures barrières. 4 ans après le confinement, le virus est toujours bel et bien présent avec des passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 en hausse de 52% et plus de 1.500 consultations chez SOS Médecins en 7 jours dans l’Hexagone. L’ARS de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy rappelle donc les gestes barrières : se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs en papier à usage unique, porter un masque si malade ou susceptible de l’être, limiter les sorties en espaces clos ou fréquentés lorsqu’on est malade, protéger les plus fragiles lors des visites en établissements de santé ou médico-sociaux, et contacter son médecin ou appeler le 15 en cas de symptômes. La vaccination reste fortement recommandée pour les personnes les plus fragiles et vulnérables, telles que les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 65 ans, ou souffrant de maladies chroniques ou d’obésité sévère. _Vx

