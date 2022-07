Bouclier Qualité Prix : Super U et Petit Casino renouvellent leur engagement avec l’Etat

Cette année, deux enseignes ont signé avec l’Etat l’accord de modération de prix dit bouclier qualité prix (BQP) : Super U et Petit Casino s’engagent dans leurs deux magasins respectifs à Marigot, Hope Estate, Anse Marcel et Baie Orientale, pendant une nouvelle année à maintenir les prix sur des articles de première nécessité désignés.

Chaque année, les services de l’Etat et les distributeurs sélectionnent des produits et définissent leur prix. Ces produits sont répartis en sous paniers : alimentaires, équipement et entretien de la maison et infantiles. Un prix est défini par sous panier et ne peut être modifié le temps de la convention ; en revanche, le prix d’un produit peut l’être. Si un produit est augmenté, un autre devra être diminué pour compenser.

Cette année le total des sous paniers a été fixé à 100 euros, soit 2 euros de plus que l’an passé ou 3 de plus qu’en 2020. Cela comprend 55 articles chez Super U (contre 56 l’an passé) et 50 chez Petit Casino, autant que l’an passé.

Le prix du premier sous panier (produits alimentaires) ne peut pas dépasser 53 euros à Super U et 65,40 euros chez Petit Casino. Celui du second sous panier 25 euros et 34,60 euros. Quant au troisième sous panier (disponible uniquement à Super U), son montant est de 22 euros (+2 euros en un an).

Les produits concernés sont inscrits dans une liste annexée à la convention (à télécharger ci-dessous). Dans le magasin, ils sont identifiés par un badge Bouclier qualité prix. Les services de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes effectuent de manière régulière des contrôles.

Ce dispositif Bouclier qualité prix est issu de la loi Lurel de 2012 visant à lutter contre la vie chère en outre-mer. Il n’a été installé à Saint-Martin qu’en 2020. Avant existait un frein juridique à sa mise en place. Le BQP doit en effet être installé par l’observatoire des prix (autre dispositif prévu par la loi), or jusqu’en juin 2019, Saint-Martin n’en était pas doté. (soualigapost.com)

