FISCALITE : L’administration fiscale de Sint Maarten dévoile son nouveau site Internet : Tax.sx

Le ministre des finances, Ardwell Irion, a annoncé hier lundi 19 février le lancement officiel du nouveau site Internet de l’administration fiscale de Sint Maarten, tax.sx. Ce site est conçu pour fournir des informations complètes aux particuliers et aux entreprises qui souhaitent obtenir des renseignements détaillés sur la fiscalité en partie hollandaise.

Ce nouveau site offre notamment une mine d’informations, y compris des renseignements sur la structure de l’administration fiscale, les lois pertinentes et divers formulaires téléchargeables, tels que les formulaires de déclaration d’impôt, les déclarations d’impôt sur les bénéfices et les formulaires de demande de pension. La plateforme comporte également une section FAQ (Foire aux questions) très complète, qui permet aux utilisateurs de trouver facilement les réponses aux questions les plus fréquentes. Le contenu est disponible en anglais, en espagnol, en français et en néerlandais, accessible à la fois sur les appareils mobiles et les ordinateurs, ce qui permet de répondre aux besoins d’un public diversifié.

Cette étape s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large lancée par le ministre des finances pour améliorer le respect des obligations fiscales à Sint Maarten. Le site web modernisé reflète l’engagement du gouvernement à créer une administration fiscale plus efficace, plus conviviale et plus centrée sur le client.

Le ministre encourage les particuliers à explorer les nombreuses informations et des ressources disponibles sur tax.sx afin de rester informés sur la fiscalité de Sint Maarten.

Pour de plus amples informations ou demande de renseignements, vous pouvez contacter l’administration fiscale par courriel à l’adresse Taxinfo@sintmaartengov.org. _AF

