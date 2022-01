ECONOMIE : Les actifs financiers ont progressé de 89 % en 10 ans

Les actifs financiers s’établissent à fin 2020 à 494,7 millions d’euros à Saint-Martin selon l’Iedom, en légère baisse par rapport à 2019 (- 5,5 millions, -1,1 %).

En 2020, les actifs financiers sont supérieurs de 231,4 millions comparativement à ceux de 2011, cela représente une hausse de 89 %. Une première croissance avait été constatée dans les années 2015-2015 avec des actifs passant de 288 à 320 puis 357 millions d’euros.

Les actifs des ménages ont progressé de 100 % (passant de 97,32 M€ à 194,8 M€) et ceux des entreprises de 76 % (passant de 145,2 M€ à 256,3 M€). En 2020, 52,4 % des avoirs financiers sont détenus par les entreprises, 39,8 % par les ménages et les autres par des agents divers. «Les actifs financiers des entreprises diminuent de 1,4 % sur un an (-9,8 % en 2019). Ceux des ménages sont stables à +0,1 % (-7,3 % un an plus tôt). Enfin, les actifs détenus par les autres agents reculent de 5,3 % en 2020 (-49,9 % en 2019)», précise l’Iedom.

L’encours moyen des ménages s’élève à 5 575 euros par habitant en 2019 à Saint-Martin, c’est 2,8 fois moins qu’en Guadeloupe (16 100 €/hab) et 10,6 fois qu’à Saint-Barth (59 231 €/hab). Il est égal à celui de la Guyane (5 100 euros/hab) et supérieur à celui de Mayotte (1 600 €/hab). (soualigapost.com)