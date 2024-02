CULTURE : Concours de danse : 19 chorégraphies magnifiques

Vendredi dernier, la Fédération Régionale de Danse de la Guadeloupe (FRDG) organisait au théâtre de la Chapelle la seconde édition du concours inter caribéen de danse comptant 45 danseuses de grand talent.

La présidente de la FRDG, Lydia Deshauteurs-Botino, a tenu à dédicacer le concours à deux jeunes danseuses absentes dont Cali, 12 ans, qui lutte contre une leucémie en métropole. Avec émotion, la présidente a également rappelé que le concours proposé par la fédération se doit d’être une expérience, qu’elle soit ou non récompensée par un prix, la participation et le travail accompli pour rejoindre la compétition sont déjà une victoire en soi : « Chers parents, il faut aider les enfants à cultiver l’humilité dans le milieu artistique, apprenez à vos enfants à se casser la figure, le premier prix, ils l’ont déjà car ils vont monter sur scène et ont travaillé pour. C’est le secret de la danse, plus on est petit, plus on est grand, c’est ma façon de voir les choses ». Pour juger les 45 participantes issues de quatre structures de danse de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le jury de cette seconde édition au théâtre de la Chapelle comptait trois membres : Nicole Suisse, présidente de la Confédération Nationale de Danse Rhône Alpes, Marco Cattoi, chorégraphe contemporain et directeur de la compagnie « Just’à 2 », et Jessica Choppe, professeure de danse de caractère à l’Opéra de Paris. Avant de lancer officiellement le concours, l’impatience et le stress des parents étaient palpables dans la salle. Une fois le spectacle lancé, sans aucun applaudissement entre les tableaux sous risque de disqualifier les compétitrices… concours oblige, les danseuses se sont succédées dans différents styles (classique, contemporain, hip hop, autres) et catégories (préparatoire, élémentaire, supérieure), en individuel, duo ou groupes. Quatre structures ont participé au concours : Temps Danses, dirigée par Maryline Jouvenet, la Compagnie Ö & co fondée par la chorégraphe Peggy Oulerich, le National Institute of Arts (NIA) de Sint Maarten et l’association Ajoe de Saint-Barthélemy. Les 19 passages marquant cette nouvelle édition du concours inter caribéen de danse ont ravi le public et touché le jury pendant une heure et demie. De nombreux prix ont été décernés dont le 1er prix inter caribéen avec félicitations du jury à Dashaun Prince (triple coup de cœur) et le groupe de 4 danseuses de la Cie Ö&co (Lya-Sofyïah Lake, Dashaun Prince, Johanna Gata, Anaëlle Delapierre) qui repartent avec une inscription à l’audition d’entrée aux grandes écoles américaines de ce mardi 20 février en Guadeloupe. 10 candidates (passage individuel, en duo ou en groupe) repartent avec le 1er prix inter caribéen à l’unanimité (Temps Danse, Cie Ö&co, NIA – 5 prix au total), 13 participantes furent récompensées du 1er prix inter caribéen (6) et un deuxième prix (6) a été remis à 17 candidates. Bravo aux danseuses et aux chorégraphes pour ce très joli moment artistique. _Vx

1er prix inter-caribéen avec Félicitations du Jury (notes de 18 à 20 sur 20)

– Compagnie Ö & CO en Autres Styles Catégorie 4 – solo : PRINCE Dashaun

Avec 3 coups de cœur du jury et Stage de danse offert à ROYAN

– Compagnie Ö & CO en Contemporain Catégorie 4- Groupe : LAKE Lya-Sofyïah / PRINCE Dashaunn / GATA Johanna / DELAPIERRE Anaelle

Sélectionnées à l’audition d’entrée aux grandes écoles américaines du 20 février en Guadeloupe pour les 4 candidates

1er prix inter-caribéen à l’unanimité (note 17 sur 20)

– École TEMPS DANSES en Classique catégorie 3 – Duo : Lou VARLET et Lucie CORBINIEN

– Compagnie Ö & CO en Contemporain Catégorie 4- solo : LAKE Lia-Sofyïa

– Compagnie Cie Ö & CO en Contemporain Catégorie Préparatoire – duo : Elise JALON & Lila-Rose LEROUX

– Compagnie Ö & CO en Contemporain Catégorie 2 – groupe : Yaleen DULORMNE/ Lilou COULOS / Hisaé ROSSO/ Charlie GOMBIS

– National Institute of Arts en JAZZ Catégorie 2 – solo : Shilloh BEDMINISTER

Stage offert à ROYAN

1er prix inter-caribéen (16 sur 20)

– Temps Danses en classique catégorie classique préparatoire- groupe : Auriane MAILLARD / Taissa FRANÇOIS / Paloma MARAGNE

-Temps Danses en classique catégorie supérieur 1- solo : Charlie GOMBIS

– Temps Danses en classique catégorie élémentaire 1- solo : Shee’raelle DAVID

-National Institute of Arts en Autre Style catégorie 1 – groupe : Lya HENNIQUE/ Nyah KALMERA/Mila GRANDTNER/Amalia RODRIGUEZ

– National Institute of Arts en Autre Style catégorie 2- Duo : Florianthe BOASMAN : Shiloh BEDMINISTER

150 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter