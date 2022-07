NATATION : Une nouvelle belle moisson de médailles pour le Club Carib Swim Team à l’Open de Martinique

Le club Carib Swim Team a terminé sa saison 2021/22 en beauté avec pas moins de 12 médailles remportées le week-end dernier lors de l’Open de Martinique.

La compétition regroupait des nageurs de Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie et bien sûr de Saint-Martin/Sint Maarten.

13 nageurs du CST étaient engagés dans les différentes catégories.

Plusieurs d’entre eux ont participé pour la première fois à ce genre de compétition. Une compétition qui était organisée comme une rencontre sénior, ce qui signifie que tous les nageurs étaient opposés les uns contre les autres.

Au chapitre des résultats, Saphir Thomas a frappé un grand coup en remportant une médaille d’or sur 800 m, deux médailles d’argent (200 m et 400 m), et une médaille de bronze sur 200 m dos. Il est le nageur le plus titré du club Carib Swim Team !

De son côté, Matias Piazza a également remporté quatre médailles, dont 3 en argent sur 400 m, 200 m et 1500 m et 1 bronze sur 100 m, Pour la petite histoire, Matias Piazza a réalisé le meilleur temps préliminaire de 59’80’’ sur 100 m, synonyme de meilleure performance de l’Open.

Joey Schvartz, âgé seulement de 12 ans, a remporté une belle médaille d’argent sur 400 IM, et une en bronze sur 1500 m.

Arianna Lont s’est adjugée elle aussi deux médailles, une Silver sur 400 m et une en bronze sur 1500 m.

Bien qu’elle ne soit pas médaillée, Gigi Cai a réussi à se qualifier pour les finales du 100 m et 100 m mouches. Une belle performance !

Le CST a de beaux jours devant lui

De nouveaux temps « B » ont été réalisés par D’Anka Burgan (50 m, 100 m, et 50 mouches), Louise Creusot (400 m libres, 100 m dos et 200 m dos), Daan Vinke (100 m libres, 200 m libres, 400 m libres et 1500 m) et Luuk Vinke (50 m libres, 200 m, 100 m dos et 50 m).

De nouveaux temps de « BB » ont été effectués par Anka (50 m dos et 50 m), Gigi (200 m), Arianna (200 m), Kjeld Van Der Meer (400 m libres et 50 m) et Luuk (100 m libres).

Les nouveaux temps « A » ont été réalisés par Gigi (400 m libres) et Kjeld (100 m libres).

De nouveaux temps « AA » sont à mettre à l’actif de Saphir (400 m gratuits 800 m), Joey (50 m, en tant que relais) et Kjeld (50 m).

Matias obtient un nouveau temps « AAA » sur 800 m et aussi un temps « AAAA » sur 200 m. Joey a aussi nagé un temps « AAAA » sur 1500 m.

Si la plupart des nageurs sont désormais en vacances, ce n’est pas le cas encore pour Joey qui participera ce mois-ci aux championnats de France juniors en Métropole, ni pour Matias en partance pour les championnats canadiens Juniors. Bonne chance à eux ! _AF

