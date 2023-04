Biodiversité marine : Un pas de plus vers la protection des raies manta dans les Caraïbes

Les raies manta sont des créatures très charismatiques qui vivent aussi dans les eaux des Caraïbes. Outre le fait qu’elles sont très appréciées par les plongeurs et les amateurs de snorkeling pour leur beauté, elles sont également importantes pour la santé des océans, ces dernières pouvant aider à contrôler le plancton et à assurer le cycle des nutriments.

Reste que les raies manta sont menacées par diverses activités humaines. Heureusement, une protection accrue de la raie manta océanique géante dans la région des Caraïbes sera envisagée lors de la prochaine réunion de la Conférence des parties à la convention de Carthagène (COPS), qui se tiendra courant 2023 à Aruba.

Les raies manta dans les Caraïbes

Les Caraïbes abritent deux espèces de raies manta, la raie manta océanique géante (Mobula birostris) et la raie manta des Caraïbes. Mobula birostris est la plus grande des raies. Elle peut atteindre une envergure de 7 mètres (maximum connu 9 mètres) et un poids de 1 400 kg. Elle ne présente aucun danger pour l’homme.

Les raies manta sont des animaux filtreurs, qui absorbent des aliments microscopiques (plancton), notamment des larves de poisson, du krill, des crevettes et des crabes planctoniques de la colonne d’eau et les filtrent à travers leurs plaques branchiales. Ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé des océans en régulant les niveaux de plancton. En se déplaçant entre l’océan de surface, les eaux profondes et les récifs coralliens, ils créent une connexion écologique précieuse en transportant des nutriments.

Les raies manta : une espèce menacée

Les raies manta sont menacées par diverses activités humaines. L’une des plus grandes menaces qui pèsent sur ces créatures dans le monde entier est la surpêche, car elles sont souvent ciblées pour leurs plaques branchiales, utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Elles sont également menacées par les prises accidentelles, les enchevêtrements, la destruction de l’habitat et la pollution. Les prises accessoires et les enchevêtrements sont probablement les deux plus grandes menaces dans les Caraïbes.

Les raies manta sont les plus grandes espèces de raies, elles vivent entre 30 et 50 ans et se reproduisent lentement. L’âge auquel les raies manta géantes sont capables de se reproduire pour la première fois est estimé à 9-12 ans et les raies manta ne donnent naissance qu’à un seul petit à la fois. La lenteur du cycle de vie et le faible taux de reproduction rendent les raies manta extrêmement vulnérables à l’épuisement. _AF

