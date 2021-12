Lou Nkpa, ancien élève de Saint-Martin a offert des gourdes pour inciter ses camarades à réduire leur consommation de plastique

«Je ne pense ni être le seul, ni le premier à avoir observé que les déchets plastiques sont un gros problème sur l’île. On les voit partout, dans la rue, sur nos plages, dans la mer, dans la nature en général. On peut organiser autant d’opérations de ramassage de déchets que l’on veut, tant que nous n’aurons pas tous compris qu’il y a un réel problème, nous continuerons de les voir autour de nous », convient Lou Nkpa, ancien élève du Lycée Robert Weinum et aujourd’hui étudiant à Montréal.

À la rentrée 2020, Lou s’est lancé un défi : «quitter l’île en y ayant fait une contribution ». Il a eu l’idée de réaliser un sondage sur les habitudes de consommation d’eau de ses camarades. «Une très grande part du plastique vient des bouteilles que nous utilisons pour toutes sortes de boissons. 70% des lycéens boivent de l’eau de source en bouteille, et environ 60% admettent en jeter au moins une par jour. Imaginez ce que une bouteille (ou plus) jetée par jour représente pour 150 lycéens pendant un mois. Maintenant imaginez ce que produirait notre île entière en comparaison. C’est gigantesque pas vrai ? », commente-t-il.

Afin de réduire le volume de déchets, Lou a sollicité des fonds pour offrir des gourdes aux lycéens et ainsi les inciter à consommer d’une manière durable. Grâce au soutien de l’association HeadMadeFactory, il a pu offrir aux 245 personnes qui ont répondu aux questions, une gourde de la marque TUSS qu’il a aussi créée.

(soualigapost.com)