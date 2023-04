OMNISPORTS : 138 jeunes sportifs à l’épreuve des sélections pour intégrer le Centre d’Excellence et d’Education

Ils attendaient ce moment avec une grande impatience. Et pour cause ! Samedi dernier a eu lieu au stade Jean-Louis Vanterpool la toute première sélection pour intégrer à la rentrée prochaine le Centre d’Excellence et d’Education par le Sport (CEES). Cent trente-huit enfants répartis dans trois disciplines : le football, l’athlétisme et le basketball ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour décrocher leur fameux sésame !

C’est en présence du président du CEES, Marc-Gérald Ménard, du directeur, Charles-Henri Palvair, et de la secrétaire générale, Audrey Gil, qu’a été donné le coup d’envoi des sélections.

Du côté du football, quatre-vingt-quatre filles et garçons ont effectué les différents tests. Le processus de sélection comprenait la conduite de balle, la vitesse, le jonglage mobile et immobile et enfin, un mini-jeu de football à cinq.

Passons maintenant à l’athlétisme où neuf jeunes ont été évalués dans plusieurs domaines propre à l’athlétisme à savoir, la force, l’équilibre, le saut en longueur, la puissance et l’endurance.

Enfin, le basket sous l’égide du comité des Iles du Nord a réuni aussi bien des jeunes talents de Saint-Martin que de Saint-Barthélemy.

Au total, trente-cinq basketteurs ont passé avec brio les différentes épreuves : dribbles, passes et tirs.

Que ce soit pour le football, l’athlétisme et le basketball, les jeunes sportifs en devenir étaient encadrés par des éducateurs diplômés.

A l’issue de cette première journée de détection, une présélection a été effectuée par les cadres techniques. Ces derniers ont désormais jusqu’au 8 mai prochain pour définir une liste de quarante-huit jeunes qui rejoindront le Centre d’Excellence et d’Education par le Sport.

Patience, patience, la liste définitive devrait être dévoilée le mardi 9 mai ! _AF

125 vues totales, 125 vues aujourd'hui