Le président Daniel Gibbs a reçu, le lundi 11 octobre dernier, Bernard Locufier, nouveau responsable du Centre des Finances Publiques de Saint-Martin.

En présence de Marie-Dominique Ramphort, conseillère territoriale en charge des finances publiques, de messieurs Jean-Sébastien Gotin et Xavier Ottavi, respectivement Directeur Général Adjoint Ressources et directeur de la Fiscalité au sein de la Collectivité, le président Gibbs a ainsi pu évoquer les sujets urgents et la nécessité de continuer avec Bernard Locufier le travail transversal initié avec le Centre des Finances Publiques, ces derniers mois. La fiscalité (réforme – assiette – recouvrement) et la commande publique sont les deux axes majeurs de ce partenariat.

Bernard Locufier, qui occupait jusqu’ici un poste à Cayenne en Guyane, en qualité de responsable des impôts des particuliers, s’est montré sensible aux problématiques locales et à l’écoute du Président, particulièrement au regard des dossiers nécessitant une attention administrative particulière.

Les réunions de travail entre les équipes de la Collectivité et celles du Centre des Finances Publiques, seront plus fréquentes, afin de renforcer les échanges sur le suivi des dossiers.

Un point crucial pour le Président Gibbs, qui souhaite avancer d’un même élan pour faciliter le service aux usagers et régler les dossiers urgents en matière de commande publique.