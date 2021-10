EDUCATION : Saint-Martin n’est pas représentée dans certaines instances académiques

La décision prise au niveau académique de rattraper une semaine d’école à la Toussaint a de nouveau soulevé le problème de la non représentation de Saint-Martin et Saint-Barthélemy au sein du conseil académique de l’éducation.

Le CAEN est une instance qui est consultée pour émettre des vœux sur toute question relative à l’organisation du service public d’enseignement dans l’académie. Il est présidé par le préfet de Région Guadeloupe et est composé de 66 membres.

En 2007, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont devenues des collectivités indépendantes des Région et Département de la Guadeloupe mais sont restées dans le périmètre de l’académie. Or, la composition du CAEN n’a pas été modifiée en conséquence pour que les deux nouvelles COM soient membres.

Le vice-recteur de Saint-Martin est invité au CAEN n’est pas le droit de vote. Seuls les 66 membres ont le droit de s’exprimer.

Changer la composition du CAEN pour coller la réalité de l’académie, nécessite une modification du code de l’éducation au niveau national. «Nous avions commencé à y travailler avec la préfète Anne Laubies. Nous devons impérativement le poursuivre, mais cela prend du temps», admet Michel Sanz.