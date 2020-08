BASKET-BALL : Une sélection de Saint-Martin part en Guadeloupe

Depuis le jeudi 13 août, et pour une durée de 4 jours, une sélection de jeunes joueurs de Saint-Martin participe à un tournoi avec les équipes de l’Etoile de l’Ouest et la Luciole de Pointe-Noire.

L’association Speedy Plus, présidée par Calvin Bryan, a mis en place une animation qui s’appelle « Holi Basket-ball Tour », dans le cadre du Contrat de Ville avec la Collectivité et la Préfecture des îles du Nord.

L’animation a été initiée par Alan Nérome, qui a été responsable à Saint-Martin des animations contrats-vacances organisées l’année dernière. « Il a remarqué qu’il y avait des jeunes qui avaient des qualités, mais il leur manquait un encadrement », estime Calvin Bryan, « Speedy Plus l’a suivi, et nous avons mis en place cette animation ».

Les jeunes joueurs étant issus principalement de Marigot et de Quartier d’Orléans, des entraînements ont eu lieu sur les deux secteurs. Une sélection de 11 joueurs a été définie et partira le 13 août pour rencontrer les équipes de la Guadeloupe. Etant ancien entraîneur de l’Etoile de l’Ouest et de La Luciole de Pointe-Noire, Bryan Calvin a organisé ce déplacement. Ce dernier a fait venir un entraîneur de renom, Patrick Seremes, « que j’ai formé et encadré, et qui est un ancien professionnel au niveau national ». Cet entraîneur est venu pour apprendre des techniques aux jeunes joueurs avant leur déplacement en Guadeloupe. Localement, Alan Nérome et Dédé Michelet, de Quartier d’Orléans et ancien joueur de l’Etoile de l’Ouest, encadrent les joueurs saint-martinois.

Le responsable de Speedy Plus précise que les responsables de la Préfecture et de la Collectivité ont adhéré au projet et ont participé au financement du projet, « qui, malheureusement, ne suffit pas pour le déplacement, mais les jeunes ont émis le désir de partir en Guadeloupe ».