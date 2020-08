Animation sportive : ce week-end volley-ball, futsal et football au menu

L’association SXM Sport Mouvement organise des animations sportives durant tout le week-end. Les jeunes et les moins jeunes sont invités à venir participer aux différentes compétitions qui auront lieu du vendredi au dimanche prochain.

Vendredi, ce sont les adultes qui sont invités à participer à un tournoi de volley-ball à la Halle des Sports Jean-Louis Vanterpool. Un tournoi qui débutera à 11h00 et qui trouvera son épilogue à 21h00. Les trois premières équipes de cette compétition se verront attribuer des prix, respectivement de 500, 300 et 200 euros.

Le futsal sera au programme de la journée de samedi avec des équipes juniors. La compétition commencera à 8h00 pour se terminer aux environs de 18h00. Des médailles et des trophées récompenseront les meilleures équipes.

La Halle des Sports accueillera, le dimanche 16 août, les seniors pour une compétition de futsal, tandis que les vétérans participeront à un Mondialito sur la « pelouse » du stade Jean-Louis Vanterpool. Des prix de 500, 300 et 200 euros récompenseront les trois premières équipes, et des médailles distingueront les autres équipes.

« C’est une manifestation sportive pour promouvoir le sport, contre la violence et pour collecter des fonds pour finaliser le déplacement en Guadeloupe au mois de septembre prochain », précise Julius Richardson, Président de l’association SXM Sport Mouvement. Les manifestations sportives organisées par l’association servent également à financer d’autres activités, « aussi, nous avons besoin de l’appui du public pour venir supporter les jeunes de l’association SXM Sport Mouvement ». Get back together all best districts… Plus d’informations au 0590 10 35 03.