Un millier de masques offert par le Lions Club

1000 masques chirurgicaux ont été offerts aux professionnels de santé par les Lions Club de Saint-Martin. «Sensibilisés» par la recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire, le Lions Club «île de St Martin Doyen» et le Lions Club «île de St Martin Fort-Louis» se sont engagés auprès des professionnels de santé et en particulier : « auprès de ceux qui travaillent en première ligne, au contact de la population » explique l’organisation dans un communiqué. C’est ainsi qu’une première distribution de plus de 1000 masques a été effectuée le 12 août dernier. Une dotation remise en présence du docteur Erik Imbert, au cabinet médical et au cabinet de kinésithérapie de Quartier d’Orléans. Un geste de solidarité, accueilli avec « gratitude » témoigne Mathieu Lacabanne, kinésithérapeute. « Des dotations ont également été remises au cabinet de la sage-femme Carole Ribeyre »et à destination de l’ensemble des infirmières et infirmiers de Quartier d’Orléans précise le communiqué. Les membres des Lions Club de Saint-Martin réitèrent leur message de prudence et recommandent à la population « de respecter le port du masque et les gestes barrières».

