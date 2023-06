ATHLETISME : Plus de 130 jeunes athlètes présents au 17ème Meeting International de Saint-Martin

Après plusieurs années d’absence (2017, ndlr), le Meeting International des Jeunes de Saint-Martin a fait son grand retour samedi dernier au stade Albéric Richards grâce à l’organisation sans faille de l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin.

Plus de 130 jeunes athlètes inscrits du Baby Athlé aux Cadets ont répondu à l’invitation des organisateurs. Sept équipes étaient présentes : l’Avenir Sportif Club de SXM bien sûr, Dynamics and Lab Sports de Sint Maarten mais aussi des invités venus de loin, le Bik Pointois de Guadeloupe, Rainbow Rockets d’Anguilla et Entente Athlétique de Saint-Barthélemy.

« C’est dans un souci de mettre en valeur le fruit du travail assidu des jeunes athlètes de l’ASCSM et de maintenir et redynamiser l’athlétisme sur le territoire que ce meeting est organisé », soulignent les dirigeants de l’ASCSM.

Côté course, les épreuves ont débuté en début d’après-midi avec le Kids Athlé, une compétition par équipe qui a vu s’affronter des athlètes de 7 à 9 ans. Dans le même temps, un parcours de Baby Athlé a été proposé aux très jeunes puis les courses de 50m, 100m, 800m, 1000m et 1500m pour les plus grands.

Félicitations aux jeunes athlètes qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes et un grand merci aux parents, bénévoles et officiels pour leur implication dans cette compétition de haut niveau. Notons que ce meeting n’aurait pas été possible sans la participation des fidèles partenaires : la Semsamar, le Crédit Mutuel, la Collectivité de Saint-Martin, la CTOS, Arcelor Mittal et Happy Shop. _AF

