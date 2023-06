Clean up : La ferme Golden Grove organise une opération de nettoyage ce dimanche 11 juin

Comme le stipule le flyer de la manifestation, malgré les multiples efforts depuis le passage de l’ouragan Irma en 2017, de nombreux débris traînent encore autour de la propriété de Golden Grove à Colombiers. La population est invitée à participer à l’opération de nettoyage prévue ce dimanche 11 juin à partir de 8h.

L’association Clean St Martin, qui organise de son côté des opérations de nettoyage mensuelles, a décidé d’apporter son soutien à la ferme familiale d’élevage naturelle de Colombiers, vieille de 120 ans, en participant à la manifestation de ce dimanche, tout en appelant les bénévoles à se joindre au groupe. La matinée de nettoyage débutera à 8h, l’appel est lancé à toute la communauté afin de rendre plus propre le territoire de Saint-Martin. La convivialité et la bonne humeur seront au programme, ainsi que de la soupe chaude et des Johnny Cake pour récompenser les participants après l’effort. Petits et grands sont les bienvenus, que ce soit en famille, entre amis, ou même en solo, les rencontres se font facilement autour d’une cause aussi noble que celle de l’environnement.

Prévoyez des protections solaires (chapeaux, crème, T-shirt à longues manches), des gourdes d’eau et des gants si vous en avez déjà (des paires de gants seront également disponibles sur place pour se lancer dans l’opération de nettoyage en toute sécurité). Rendez-vous ce dimanche 11 juin à 8h à la ferme de Colombiers. Merci de confirmer votre participation par Whatsapp (voir infos) ou en message privé sur Facebook. _Vx

Infos : +59 06 90 75 60 87 – Facebook : Golden Grove Farm

www.goldengrove.farm

