ASSOCIATION : La Croix-Rouge française fête ses 160 ans

Ce 25 mai 2024, la Croix-Rouge française célèbrera ses 160 ans d’engagement et d’actions humanitaires.

Depuis sa création, cette institution, portée par ses volontaires, a su répondre aux grands défis historiques, devenant un symbole de protection et d’humanité. Philippe Da Costa, président de la Croix-Rouge française, souligne l’importance de cette organisation comme repère et lieu de lien social. La Croix-Rouge française, ancrée dans les territoires de l’Hexagone et d’outre-mer, œuvre pour une société plus résiliente et engagée. Depuis plusieurs années, elle a lancé une dynamique de transformation pour répondre aux nouvelles crises et favoriser la mixité sociale. Avec 75.000 bénévoles et 17.200 salariés, la Croix-Rouge française intervient lors des urgences et accompagne les plus fragiles au quotidien. Elle offre un soutien adapté aux besoins économiques, psychologiques, physiques et matériels des personnes en difficulté. Le 25 mai marquera également le début des Journées de quête nationale, jusqu’au 2 juin 2024, permettant à chacun de soutenir la Croix-Rouge française dont la Délégation Territoriale de Saint-Martin présidée par Ketty Karam Fischer. _Vx

78 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter