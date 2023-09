ASSOCIATION : Subventions et approbation de conventions

Par voie de communiqué en date du 21 août dernier, la Collectivité de Saint-Martin informe de l’attribution des subventions aux associations en matière d’action sociale pour l’année 2023.

Au regard des divers champs de compétences de la Collectivité de Saint-Martin, les associations représentent un maillon indispensable dans la mise en œuvre de ses politiques sectorielles particulièrement en matière de développement social et éducatif. Dans un souci d’efficacité et de continuité, ces acteurs se sont engagés dans l’organisation et la mise en œuvre d’activités professionnalisantes et créatrices de valeurs (création d’emplois, sensibilisation, développement de compétences humaines) dans leurs secteurs d’intervention respectifs comme l’autonomie, la petite enfance, la prévention médico-sociale et la cohésion sociale. Par décision du Conseil Exécutif du 27 juillet 2023, l’attribution des subventions d’un montant total de 1.378.281 € a été approuvée aux 22 associations suivantes pour l’année 2023 : Association SXM Autisme, Soleil Karaïb, association des Dialysés des Îles du Nord, AIDES, ACED, Vitiligo Educate & Inspire, La Couronne – Espace Intergénérationnel, Forever Young, Sèm Ta Route, Croix-Rouge française, association Positivisme, Club Dafy swing, Happynest, Saint Martin Santé, Swali’tainement, Sandy Ground On the Move Insertion, ALEFPA – Le Manteau, Speedy plus, association SXM Nini, Ark of the covenant, SXM Sécurité Routière et Nature is The Key. Le conseil exécutif décidait aussi d’approuver les conventions d’objectifs et de moyens des associations suivantes : Association Happy Nest, Nature is The Key, Croix-Rouge française, Ark of the Covenant AOC, Club Dafy Swing, ALEFPA – Le Manteau, Swali’tainement, Speedy Plus, SGOMI, Sèm Ta Route, SXM Sécurité Routière, SXM Nini, Saint Martin Santé, association Positivisme et Forever Young.

Infos Service Vie Associative : 05 90 29 59 26

vieassociative@com-saint-martin.fr

127 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter