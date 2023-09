EMPLOI / FORMATION : Création du CARIF-OTEF

Le Centre d’Animation, de Ressources et d’Informations sur la Formation (CARIF) et l’Observatoire Territorial de l’Emploi et de la Formation (OTEF), outil de pilotage désormais implanté à Saint-Martin, accompagnent les services de l’État et de la Collectivité dans le déploiement des politiques publiques liées à la formation professionnelle et à la création d’un Guichet Unique de la formation.

Dans le cadre de ses missions, le CARIF-OTEF procèdera bientôt à la mise en œuvre du 1er catalogue des formations et apprentissages recensés sur le territoire de Saint-Martin. Ludovic Bertrand, directeur du Réseau des CARIF-OREF (RCO), et Ophélie Costenoble, data-analyst, sont actuellement présents sur notre territoire, dans le cadre de l’accompagnement stratégique des CARIF-OREF ultramarins. Une réunion de travail a eu lieu jeudi 31 août 2023 en présence de la 3e vice-présidente de la COM, Dominique Démocrite Louisy, et Fabien Sésé, secrétaire général de la Préfecture.

En application du décret du 22 juin 2021, le CARIF-OTEF de Saint-Martin est chargé de référencer et de diffuser l’offre de formation professionnelle du territoire afin qu’elle soit accessible au public sur les outils informatiques, tels que ceux de Pôle Emploi, Aude Formation, Kairos, La Bonne Formation, La Bonne Alternance et les services académiques comme Affelnet et Parcoursup. À ce jour, il n’existe pas de mise à disposition de l’offre globale de formation sur le territoire de Saint-Martin. L’objectif est donc de créer ce catalogue en ligne pour qu’il soit opérationnel dès 2024. L’activation du CARIF-OTEF comme plateforme centrale de pilotage sur le territoire, représente donc un enjeu crucial pour la Collectivité et ses partenaires, au bénéfice des jeunes et des demandeurs d’emploi résidant à Saint-Martin. Pour relever ce défi, la Collectivité et la Préfecture, avec l’appui de de la Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) de Guadeloupe, sont engagées dans ce processus depuis mai 2022. Le GIP CARIF-OTEF veillera ainsi à accroitre la visibilité et l’analyse de l’offre de formation sur la période 2023-2025, sachant que les données collectées concerneront l’emploi, la formation, l’apprentissage, le développement des compétences, l’orientation professionnelle et l’insertion, sur le territoire de Saint-Martin. Par l’implantation du CARIF-OTEF et la montée en puissance de ses missions sur le territoire de Saint- Martin, le Président de la Collectivité, Louis Mussington, le préfet délégué, Vincent Berton, et leurs équipes respectives, s’inscrivent dans une démarche volontaire d’information et de proximité des usagers, à travers la création d’un guichet unique de la formation, qui leur permet d’une part d’avoir une réelle visibilité sur les dispositifs existants en matière de formation professionnelle, ainsi que sur l’ensemble des formations proposées sur le territoire de Saint-Martin. Un véritable outil en faveur du développement de l’emploi local. _Vx

