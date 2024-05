SOCIÉTÉ / Marche IDAHOT : la fierté avant tout

Dans le cadre de la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie et du mois de la fierté LGBT+, l’association Saint-Martin Alliance For Equality (SAFE) organisait une marche symbolique dans les rues de Marigot.

En partenariat avec l’association AIDES, SAFE avait pour volonté au travers de cette marche de célébrer la diversité, promouvoir l’égalité et sensibiliser contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Malgré l’évolution législative pour la communauté LGBT+, Lori Drouin Le May, co-fondateur et président de SAFE, note une régression culturelle alors que l’homosexualité n’est pas un choix de vie : « L’homophobie augmente par manque d’éducation ». Le faible taux de participation à la marche n’aura en rien entaché la motivation et la fierté des membres de SAFE, tous munis de banderoles et de drapeaux aux couleurs de la communauté LGBT+. Pas de message politique, pas de revendication, juste une volonté profonde de mettre de lumière l’existence de la belle communauté LGBT+ sur le territoire de Saint-Martin et du travail de sensibilisation de l’association SAFE dans la tolérance, la solidarité et le partage. La marche des fiertés s’est terminée sur le front de mer de Marigot, ponctuée de nombreuses manifestations de soutien. _Vx

Infos : +590 690 229 259 – www.safe978.org – lgbt@safe978.org

Exposition Polished à la Samanna

Au lendemain de la marche communautaire, l’association SAFE s’est établie le temps d’une soirée à la Samanna pour le vernissage de l’exposition baptisée ‘Polished’.

Après la présentation de certains membres de la fondation SAFE et du programme associatif 2024-2028 (à retrouver sur https://t.ly/5c1cW), le public a pu jouir des œuvres présentées dans la salle d’exposition : 11 somptueuses sculptures de l’artiste autodidacte Alain Jouet, 11 photographies sur le thème du vernis à ongles signées Laurent Bayly, Cory Leguen et Jason Cox, et un dessin ‘Duo d’émotion’ réalisé par Sasha Nay. 10% des ventes effectuées lors du vernissage de ‘Polished’ seront reversés à l’association SAFE.

133 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter