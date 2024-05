COLLEGE MONT DES ACCORDS : Des ordinateurs portables remis à six élèves en situation de handicap

Du matériel informatique pour favoriser l’intégration sociale et scolaire d’élèves en situation de handicap. C’est dans cette démarche que l’Education nationale, via le rectorat de la Guadeloupe a remis ce mardi 21 mai six ordinateurs portables à six élèves scolarisés au collège Mont des Accords.

« Ces ordinateurs prêtés par la Rectorat de la Guadeloupe pour une durée d’environ quatre ans sont destinés aux élèves notifiés MDPH, pour un matériel pédagogique adapté », explique Sandra Neyen, enseignante référente à la scolarisation des élèves en situation de handicap. « A ce jour, nous avons reçu vingt ordinateurs portables pour répondre aux besoins spécifiques des élèves des écoles primaires, collèges et lycées de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Tous bénéficient d’un accompagnement personnalisé en présence du responsable numérique de l’inspection académique, du conseiller pédagogique numérique de l’inspection et du responsable numérique de l’établissement. Les élèves mais aussi les parents sont accompagnés pour mieux maîtriser l’usage de l’ordinateur qui comprend plusieurs logiciels suivant les besoins de l’élève (lecture, écriture, mathématique, etc). Une majorité des enfants utilisent l’ordinateur dans la classe et à la maison ».

Très satisfaite de cette remise de matériel informatique, Sandra Neyen espère désormais faire en sorte que d’autres opérations de ce type soient renouvelées dans le temps. Souhait entendu puisqu’une deuxième remise de vingt autres ordinateurs par le Rectorat de la Guadeloupe est attendue à la fin ou au début de la prochaine rentrée scolaire._AF

