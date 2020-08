Mobilisation pacifique à Bellevue

Après la mobilisation du jeudi 06 août dernier qui avait réuni une trentaine de personnes devant la Préfecture des Îles du Nord, une soixantaine de personnes se sont rassemblées à Bellevue dimanche pour demander la fin des restrictions aux frontières.

Dimanche dernier, ils étaient une soixantaine à se réunir au rond-point de Bellevue pour demander la levée des restrictions aux frontières. Emmené par le Conseiller Territorial Louis Mussington et Lenny Mussington, membre du collectif Soualiga United, le cortège s’est dirigé à pied vers la zone de contrôle érigée entre la partie française et néerlandaise de l’île, où une poignée de manifestants venus de Sint Maarten attendaient. Ensemble, ils ont réclamé la fin des contrôles aux frontières qui « paralysent l’économie de l’île » et ont appelé les dirigeants à se réunir pour trouver une issue favorable. Victor Paines, membre du collectif Soualiga United et Hervé Meunier, chef d’entreprise très actifs sur les réseaux sociaux depuis le début de la crise ont expliqué qu’ils procéderaient eux-mêmes à la levée des barrages si les restrictions étaient toujours maintenues. Pour les participants à cette mobilisation, les contrôles mis en place par la Préfète Sylvie Feucher constituent un affront au Traité de Concordia ratifié le 23 mars 1648, assurant une libre circulation des biens et des personnes, et impliquant une obligation d’entraide entre les deux parties de l’île. Pour le Conseiller Territorial, Louis Mussington cette mesure « prise de manière unilatérale paralyse une économie déjà moribonde » a-t-il expliqué, préconisant un renforcement des gestes barrières et paradoxalement « la fermeture par arrêté des bars et des night clubs ». Une mobilisation qui n’a pas entrainé de réponse de la part de la Préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Hier, elle indiquait néanmoins qu’en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 à Saint Martin, la Préfecture ne délivrerait temporairement plus d’attestations professionnelles pour franchir les contrôles. « Des attestations médicales continueront à être délivrées, pour motif impérieux et urgent, sur présentation de pièces justificatives » a cependant précisé la Préfecture. Une information qui témoigne de la volonté de la Préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de maintenir les contrôles, prévus jusqu’au 15 août prochain.

www.lepelican-journal.com