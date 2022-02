Elections territoriales : un taux de participation variant entre 45 et 55 %

Les 20 et 27 mars, les Saint-Martinois seront appelés pour la quatrième fois à élire les 23 membres du conseil territorial depuis le passage en Collectivité. Il s’agit d’une échéance importante puisque les hommes et les femmes élus sont ceux qui gouvernent le territoire durant cinq ans. Pourtant, ce suffrage local peine à attirer les citoyens.

En seize ans, Saint-Martin a gagné 5 873 nouveaux électeurs potentiels pour atteindre 18 905 personnes inscrites sur les listes électorales, mais seules 1 427 personnes supplémentaires ont voté au second tour en 2017 par rapport à 2001 (9 204 contre 7 777).

En 2007, lors des premières élections territoriales, quasiment le même nombre de personnes qu’en 2001 avait voté (de l’ordre de 7 800). Cependant rapporté au nombre de personnes inscrites sur les listes électorales, le taux de participation était en baisse de 10 %.

En 2012, le taux de participation a enregistré un regain de 5 points avec 9 871 votants, soit + 2 094 votants.

Entre 2012 et 2017, alors que le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales a progressé de 5,5 % (+996 personnes), le nombre de personnes ayant voté au second tour a baissé de 6,75 %. En mars 2017, 9 204 personnes ont voté, soit 667 de moins qu’en 2012. En cinq ans, le taux de participation a chuté de 10 points, passant de 55 à 45%.

Reste à voir si les candidats aux prochaines élections parviendront à mieux mobiliser.