TRANSPORT AÉRIEN : La compagnie Air Antilles décroche enfin son CTA

Air Antilles a obtenu son Certificat de Transport Aérien (CTA) le 23 mai dernier, marquant un tournant significatif pour la compagnie régionale des Antilles.

Avec ce certificat, Air Antilles va relier la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Guadeloupe grâce à une flotte de quatre avions (3 ATR et 1 Twin Otter). La vente de billets commencera prochainement en ligne, en points de vente et agences agréées, avec une offre promotionnelle pour célébrer ce nouvel élan. Après des défis et la liquidation en août 2023, la compagnie a surmonté les obstacles grâce au soutien de ses actionnaires, la Collectivité de Saint Martin et le groupe Edeis, tout en modernisant ses avions et le système de réservation. Le CTA, délivré par des organismes étatiques, confirme l’engagement d’Air Antilles envers la sécurité aérienne et renforce sa position dans le transport régional. Ce partenariat public-privé vise à améliorer la connectivité des îles et désenclaver les populations locales. Air Antilles remercie les autorités et ses partenaires pour leur soutien et promet des services aériens de qualité, contribuant au développement économique et touristique des Antilles.

Une dette de 3,7M€ à rembourser

Dans un courrier du 8 avril dernier, le co-liquidateur judiciaire e charge de la défense des intérêts du groupe CAIRE informait par une mise en demeure le conseil d’administration de SEM Air Antilles d’une dette de 3,7M€ à régler dans les 8 jours de la société R PLANE 9 (propriétaire d’un des ATR 42-600), dont la nouvelle compagnie aérienne a repris les éléments d’actif et de passif portés par cette société alors qu’il avait été garanti que seule la partie des actifs serait concernée par l’opération de reprise. Le 2 mai 2024, 4 membres de l’opposition du Conseil Territorial de Saint-Martin adressaient un courrier à la majorité afin de faire part de leurs préoccupations suite à cette mise en demeure qui risque d’impacter le budget de fonctionnement d’Air Antilles. _Vx

