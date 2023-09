ASSOCIATION : Distribution gratuite de plantes à l’Amuseum Naturalis

Pour être fait prêt.e pour le début de la saison des pluies d’automne qui est une période traditionnelle pour planter à Saint-Martin, l’association Les Fruits de Mer organise une distribution gratuite de plantes indigènes et patrimoniales à l’Amuseum Naturalis ce samedi 16 septembre de 9h à midi.

Grâce au soutien de Delta Petroleum, une grande variété de semis d’arbres indigènes et de plantes patrimoniales sera disponible gratuitement pour profiter de la saison de croissance. « Nous avons un stand de plantes gratuites à l’Amuseum Naturalis que nous remplissons toute l’année, mais c’est actuellement le meilleur moment pour mettre ces plantes en terre » explique Jenn Yerkes, présidente de l’association Les Fruits de Mer. L’association distribue chaque année environ 1.000 plants gratuits en se concentrant sur les semis d’arbres indigènes et les plantes du patrimoine comme les semis d’herbes et d’arbres fruitiers : « Nous voulons aider les gens à créer un espace pour les oiseaux et autres animaux dans leur jardin ou leur quartier. Nous voulons aussi soutenir les traditions locales des plantes ». Certains des semis d’arbres locaux comprennent le gaïac, le latanier balai, le courbaril, le corossolier, l’icaquier et le pommier cannelle. Les plantes du patrimoine comprennent le doliprane, le gros thym et la verveine. Natalia Ayala, directrice de Delta Petroleum, se réjouit de soutenir le programme de plantes gratuites : « Chez Delta St. Martin, le jardinage et les traditions des plantes sont très importants pour nos employés, nos familles et nos clients. Nous aimons pouvoir aider à donner vie à l’île ». Le stand de plantes gratuites est situé directement devant l’Amuseum Naturalis, à The Old House située à Quartier d’Orléans. Les visites du stand de plantes et du musée sont gratuites toute l’année. Pour une immersion totale dans la biodiversité saint-martinoise, le public est invité à participer à une visite autoguidée, n’importe quel jour de la semaine. _Vx

Infos : www.amuseumnaturalis.com

