La Collectivité invite les artistes du territoire à se recenser

La Direction de l’Action Culturelle de la Collectivité de Saint-Martin est ravie d’annoncer le lancement d’une campagne de recensement des artistes professionnels et amateurs visant à mettre en lumière la richesse artistique présente sur le territoire.

Cette campagne de recensement a pour objectif de dresser une cartographie complète et diversifiée des artistes présents à Saint-Martin, qu’ils soient établis de longue date ou émergents.

Les disciplines artistiques concernées englobent, entre autres, les arts visuels, la musique, la danse, le théâtre, la littérature, la photographie, et bien plus encore. En recensant ces talents, la Collectivité de Saint-Martin aspire à mieux appréhender le potentiel culturel de son territoire, à favoriser des synergies créatives entre les différents acteurs, à soutenir les artistes dans leurs pratiques et à promouvoir la diversité culturelle locale. Cette initiative vise à identifier et valoriser les artistes professionnels et amateurs qui contribuent de manière significative à la scène culturelle locale. Cette campagne intitulée « Artistes de Saint-Martin, faites-vous connaitre ! » est ouverte du 1er septembre au 15 octobre 2023. Pour participer à cette campagne, les artistes professionnels et amateurs du territoire sont invités à remplir le formulaire de recensement en ligne via le lien suivant https://forms.office.com/e/E1xCD1qauU ou en cliquant sur le lien disponible sur le site de la Collectivité de Saint-Martin : https://t.ly/VNLyI. Un QR code est également disposition pour accéder à toutes les informations liées au recensement. L’institution invite tous les artistes à se joindre à cette campagne de recensement et à contribuer à la vitalité artistique de Saint-Martin. La Collectivité vous remercie par avance de votre participation. _Vx

17 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter