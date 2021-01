ART : «Hommage Hôtel», une galerie d’art à ciel ouvert

Le ton est donné dès que vous traversez Baie Nettlé au vu de la guirlande de fresques qui orne les murs extérieurs du groupe hôtelier. Visite guidée en deux temps de cet endroit haut en couleurs. Commençons par l’extérieur.

Les fresques sont visibles de loin et la curiosité est attisée, il est impossible de ne pas s’y arrêter. On remarque alors que les messages d’unité sont multiples « we are all in the same aquarium », « I choose to be happy ».

L’œil est directement attiré par les couleurs vives. Les différents styles artistiques cohabitent en harmonie. C’est à Baki Arbia, directeur de l’hôtel et féru d’art, que l’on doit ces 200 mètres de peintures d’artistes, dont certains issus de l’école des Beaux-Arts de Sète. Christian Jurand, agent artistique très attaché à Saint-Martin, sollicite des artistes de son entourage après le passage d’Irma dans un élan de redynamisation et d’embellissement de l’île.

Se succèdent en novembre et décembre 2017 de nombreux talents tels que Julia Collaro avec « Flow of Life » (sur le portail d’entrée), arbre de vie qui rassemblent toutes les formes de vie à une source unique ; Jean-Jacques François avec « Irma dans tous ses états » où malgré la désolation causée par l’ouragan, une sirène fait face à une résurrection de l’île grâce aux efforts de la population ; Christophe Cosentino avec « Petite faune au fruit de la passion amoureuse » où des créatures ésotériques féminines célèbrent la nature ; Aldo Biascamano avec « Un jour Charlou Biascamano a tiré la traine tout seul » où la mythologie sétoise s’invite à Saint-Martin avec l’appaarition du Mont Saint-Clair ; Philippe Loubat avec « Long Courrier vers le Pic du Paradis » qui fait la part belle à Saint-Exupéry et son Petit Prince ; Lucas Mancione avec « No Ananas » et ses 5 soleils, son ciel, ses montagnes… et ses ovnis. N’oublions pas Marc Duran avec « Le Printemps » où fleurs colorées et textes courts s’entremêlent dans une même danse ; Frédéric Périmon avec « Wall of sound » qui célèbre la musique caribéenne en représentant hauts-parleurs, baffles et enceintes ; ou encore, Sliman Ismaili Alaou avec « Pause Tendresse », moment de détente et de convivialité incarnés par trois couples de danseurs enlacés. Moment qui va perdurer… à suivre. _Vx

Hommage Hotel – 173 Route de Baie Nettlé