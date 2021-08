Cyclisme : Gilbet Rousseau sort du gruppeto

Gilbert Rousseau, président du club Jeunesse Cyclisme d’Orléans revient sur la victoire au championnat de France de cyclisme de sa protégée Taky Marie-Divine Kouamé et formule un vœu pour la « petite reine » saint-martinoise

Taky Marie-Divine Kouamé a réalisé le grand chelem à Bourges au Championnat de France. Pour ses premiers Championnats de France Elites, elle a remporté les titres de la vitesse, du 500 mètres et du keirin (course de vitesse sur piste). Gilbert Rousseau, Président du club Jeunesse Cyclisme d’Orléans, son entraineur des premiers jours se réjouit de son parcours. « C’est un exemple…je suis fier d’elle » a-t-il expliqué. « Elle a débuté le vélo à l’âge de trois ans avec moi et je l’ai entrainé jusqu’à l’âge de 14 ans. A l’époque j’étais président et entraineur de la jeunesse cycliste du Coudray Monceau (Essonne- NDLR) ». Aujourd’hui, Gilbert Rousseau invite les décideurs à se fédérer autour du cyclisme saint-martinois et formule le vœu d’une meilleure représentation des coureurs saint-martinois dans les grandes compétitions : « Il est urgent que ceux qui détiennent le pouvoir, fassent avancer les choses et se mettent au travail, sur notre île, ici à Saint-Martin, face à la motivation de nos jeunes » explique-t-il avant de s’interroger. « Il y a une question déterminante pour nos jeunes passionnés par cette activité sportive ; où est passé le Comité cycliste de Saint-Martin ? ».