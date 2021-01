MICRO-TROTTOIR : « Pourquoi avoir choisi Saint-Martin comme destination de vacances ? » (1/2)

« C’est mon 1er voyage à Saint-Martin et sûrement pas le dernier ! Je n’étais jamais allée dans les Antilles Françaises et aucun regret ! Saint-Martin est réputée pour ses plages paradisiaques, la diversité de la faune et la flore, les différentes activités à faire. En cette période de crise sanitaire, on a encore plus profité de chaque instant pour faire le plein de vitamines D (et R : pour le rhum). L’envie de partir au soleil en janvier nous a naturellement dirigées vers Saint-Martin car j’ai une copine qui y habite depuis 7 ans. Je voulais visiter son île d’adoption depuis des années et je n’ai pas été déçue : les gens sont sympas (certains très, coucou le staff du Orange Fever) et accueillants, on s’y sent bien ! On a failli décaler le départ pour en profiter encore plus longtemps, mais du coup il va falloir revenir (et très rapidement) ! » Justine (France)

« En fait, c’est mon 2ème séjour à Saint-Martin. Je suis venu en vacances prolongées avec ma mère quand j’étais tout petit . Depuis je n’avais pas vraiment de souvenir précis à part celui d’avoir appris à nager ici. Quand je suis sorti de l’avion le week-end dernier, j’ai eu l’impression d’être en terrain connu. J’ai reconnu des endroits que j’avais oubliés, mais ça ne m’empêche pas d’en découvrir plein d’autres ! » William (UK)

« J’ai débarqué à Saint-Martin en 2010 lors d’une croisière avec ma femme. Dès que j’ai foulé le sol saint-martinois, je n’ai plus eu envie de repartir. J’ai été littéralement charmé par cet endroit idyllique et attiré par son fonctionnement unique, propre à l’île de Saint-Martin. J’y reviens chaque année en vacances, et chaque fois que je repars, je décompte les jours jusqu’à mon retour. Peut-être qu’au fil des années à venir, l’île aura retrouvé toute sa superbe d’antan. Je l’espère en tout cas. » Carmen (USA)