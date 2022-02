Tourisme Covid-19 : la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy s’ajoutent à la liste des destinations fortement déconseillées par les autorités sanitaires américaines

Une mauvaise nouvelle pour le tourisme local ! Les autorités sanitaires des Etats-Unis viennent en effet d’ajouter hier la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à leur liste des destinations fortement déconseillées, en raison d’un risque accru de contamination au Covid-19.

Ces trois destinations, tout comme la République Dominicaine et la Jamaïque, ont été ajoutées, par le CDC, le Center for Disease Control, autrement dit l’Agence américaine de santé, à la liste des pays de niveau 4, le niveau d’alerte le plus élevé, qui correspond à un très haut risque de contamination au Covid-19.

Dans la Caraïbe, la Barbade et les Bahamas faisaient déjà partie de cette liste d’une centaine d’autres pays pour lesquels l’agence sanitaire américaine déconseille formellement tout voyage.

Selon le CDC dans ces destinations, même les personnes présentant un schéma vaccinal complet risquent d’être contaminés et de transmettre le virus en raison de la forte présence du variant Omicron. _AF