ANNIVERSAIRE : Une belle fête organisée pour les 20 ans de l’hôpital Louis-Constant Fleming

Direction et personnel de l’hôpital Louis-Constant Fleming ont mis les petits plats dans les grands jeudi dernier à l’occasion de la célébration de son 20ème anniversaire. Une belle fête organisée au lendemain de la pose de la première pierre de l’extension de l’hôpital par le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier. Tout un symbole !

Anniversaire oblige, le patio de l’hôpital a été décoré magnifiquement par le personnel de l’établissement réuni pour fêter comme il se doit les 20 ans de la structure hospitalière qui a ouvert le 28 juillet 2003. L’occasion pour la direction de l’hôpital de remercier et d’honorer les personnels les plus anciens qui ont débuté leur carrière dans les anciens locaux vétustes situés à l’époque en dessous de la sous-préfecture, route du Fort Louis.

Chacun a raconté son histoire, ses anecdotes et son parcours, ce qui a ajouté de la nostalgie et de l’émotion à l’événement. Les docteurs Stéphane Paucod et Lazare Noubou, l’infirmière puéricultrice, Francoise Legallo, les personnels hospitaliers et autres cadres de santé et administratifs Ernest Jacobin, Patrice Hassel-Samuel, Catherine Ternon-Curton, Carêne Vignal-Gumbs et Ramona Connor qui ont été au cœur du déménagement de l’hôpital de Marigot vers le nouveau centre hospitalier Louis-Constant Fleming ont ainsi été mis à l’honneur tour à tour par la direction de l’hôpital. Toutes et tous ont reçu un certificat de fidélité pour plus de 20 ans de service.

Un clin d’œil à l’histoire du nouvel hôpital est venu conclure cette belle cérémonie : la présence des « premiers bébés » nés le 30 juillet 2003. Il s’agit de Junior Erasmo Sanchez Ferrera (né à 9h50), Olivier Alberto Fortuno (né à 16h16) et Mathieu Toussaint (né à 20h47) âgés aujourd’hui de 20 ans ! _AF

