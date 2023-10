ENTREPREUNARIAT : Belle affluence lors de la 2ème édition de Road To Business

La Collectivité et ses partenaires ont accueilli jeudi dernier plus de 350 personnes au Forum des Entrepreneurs de Saint-Martin 2023 qui se tenait au West Indies Mall de Marigot.

Lors de cette soirée particulièrement attendue par le secteur, les entrepreneurs sont allés à la rencontre des professionnels et de la vingtaine de partenaires qui participent activement à la vie économique de Saint-Martin pour y recevoir des informations concrètes, ainsi que des conseils individuels et gratuits. Les chefs d’entreprise saint-martinois et porteurs de projet ont eu la possibilité de se renseigner sur différentes thématiques comme la règlementation en vigueur, les possibilités de financement et les dispositifs existants sur le territoire pour aider à la création ou au développement du secteur entrepreneurial.

Pour Louis Mussington, président de la Collectivité accompagné de ses vice-présidents et des élus territoriaux, « les entrepreneurs de Saint-Martin sont l’un des moteurs de notre développement économique. Il est donc primordial de les soutenir et de les accompagner pour renforcer la compétitivité de nos entreprises ». Pour cette seconde édition de Road To Business conçue comme une plateforme d’information et d’échange pour le tissu entrepreneurial local, des stands d’information furent disposés dans les allées du West Indies Mall afin d’apporter aux nombreux visiteurs des indications sur les aides, les financements et les dispositifs dédiés aux entreprises. Les workshops informatifs ont attiré l’intérêt d’un large public. Tout comme le guide des entreprises « J’entreprends à Saint-Martin », outil développé par la Délégation Attractivité, Économie, Emploi de la Collectivité en collaboration avec les partenaires institutionnels. Ce dernier sera prochainement disponible à la COM et à la CCISM, et en version numérique plus largement. Alain Richardson, 1er vice-président de la Collectivité en charge du développement économique, a tenu à rappeler pendant son discours l’engagement de la COM au service de l’entrepreunariat local et l’investissement de Saint-Martin tout en saluant l’implication de tous les participants au Forum des Entrepreneurs 2023. _Vx

