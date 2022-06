Entreprise : Le Business Spot couve les entrepreneurs hésitants et timides

De part leur expérience, Jessica Gratien, formatrice consultante, et Dail Germain, acteur de l’insertion professionnelle, ont pu constater que certaines personnes auraient aimé créer leur entreprise mais y ont refusé par peur. Peur de se lancer, de ne pas y arriver, de ne pas savoir gérer.

Estimant dommage de ne pas aller au bout de sa démarche uniquement par crainte, Jessica a eu l’idée de créer une couveuse d’entreprise pour accompagner ce public. Elle en a parlé à Dail qui a aussitôt adhéré au projet. C’est ainsi qu’est né Le Business Spot, un endroit où chacun peut créer, faire du business.

«Le principe d’une couveuse est de permettre aux personnes de tester leur projet avant de créer leur entreprise», explique Dail Germain. Le porteur de projet accompagné et appelé «couvé» peut vendre ses produits ou services sans avoir de besoin de s’immatriculer. «Il utilise notre numéro Siret », précise Dail. Cet accompagnement est scellé juridiquement par un contrat d’appui au projet d’entreprise, contrat dit CAPE signé avec Pôle Emploi.

«Le contrat est d’une durée d’un an minimum et renouvelable trois ans. Durant le temps où la personne teste ses produits, elle génère des revenus qui lui permettront de constituer des fonds propres lorsqu’elle sera en capacité de créer son entreprise», complète Jessica Gratien. Pendant cette période, le porteur de projet pourra suivre des formations à la gestion et recevoir des conseils. «Notre objectif est de le faire monter en compétence», et de lui donner confiance en lui, confient Jessica et Dail.

Le dispositif est ouvert à tout porteur de projet de création ou reprise d’entreprise, demandeur d’emploi ou salarié à temps partiel.

Le Business Spot, ce n’est pas uniquement le volet couveuse. «Nous souhaitons également proposer un espace co-working, un lieu où l’on pourra se créer et élargir son réseau et où l’on pourra échanger sur ses expériences », ajoutent Jessica et Dail qui veulent travailler avec toutes les instances du territoire.

Dans cette attente, ils organisent deux sessions de présentation du Business Spot les 4 et 18 juillet à 10h30 à la CCISM*. Ils sont aussi la recherche d’un local.

*Inscription obligatoire : 0690 24 60 96 ou 0690 33 14 41 ou lebusinessspot@gmail.com

