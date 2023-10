Saint-Martin copieusement arrosé tout au long du week-end !

Si l’eau n’a pas coulé au robinet tout au long du week-end, ce n’est pas le cas en revanche du ciel où de fortes pluies se sont abattues entre vendredi et dimanche causant des inondations à plusieurs endroits du territoire.

Soumises pendant plusieurs jours à un temps très humide et instable se traduisant par des orages et des averses fréquentes, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont retrouvé en ce début de semaine un temps beaucoup plus calme et plus sec.

Après le passage de l’ouragan Tammy au cours duquel les Iles du Nord ont été relativement épargnées, un nouvel épisode pluvio-orageux a concerné Saint-Martin et Saint-Barthélemy avec des cumuls de pluie importants notamment dans les mêmes zones précédemment touchées. Dans la nuit de vendredi à samedi, des trombes d’eau se sont en effet abattues sur l’île causant une crue rapide des ravines à certains endroits, et quelques inondations dans certains quartiers.

Selon les relevés de Météo France, il est tombé 104 mm de pluie à Marigot et 110 mm à Grand-Case entre vendredi et lundi matin. C’est surtout dans la nuit de vendredi à samedi que les plus fortes précipitations ont été enregistrées avec 56 mm relevés à Marigot et 45 mm à Grand-Case.

Espérons que le temps sera plus clément le week-end prochain pour profiter de la plage ou autres activités de plein air. Jamais deux sans trois ! _AF

