Anguilla ouvrira ses portes sans quarantaine aux touristes vaccinés à partir du 1er juillet

Le gouvernement d’Anguilla a tenu une conférence de presse sur les nouveaux protocoles d’entrée sur l’île.

La secrétaire parlementaire Quincia Gumbs-Marie a annoncé qu’à compter du lundi 12 avril, la période de quarantaine a été ramenée de 14 à 7 jours. « Aujourd’hui marque le début de notre réouverture progressive. Nous pouvons maintenant commencer à relancer notre économie et revenir à un sentiment de normalité. Cela n’aurait pas été possible sans les personnes qui ont déjà participé au programme de vaccination en cours pour nous aider à en arriver là », s’est réjouit Q. Gumbs-Marie.

Sinon, partir du 1er mai, toutes les personnes arrivant à Anguilla par groupes de plus de 10 personnes doivent être vaccinées pour entrer et assister à des rassemblements de masse, tels que des mariages ou des conférences. Les services de spa, de salle de sport et de soins cosmétiques seront autorisés si les clients et le personnel sont vaccinés. Le personnel portuaire et de transport, doivent aussi se faire vacciner.

De son côté, le secrétaire permanent Foster Rogers a annoncé qu’à partir du 1er juillet, les visiteurs qui ont été vaccinés trois semaines avant leur arrivée pourront entrer à Anguilla sans aucune exigence de quarantaine. Ils auront besoin d’un pré-test comme avant mais pas de test à l’arrivée. Les résidents de retour non vaccinés devront être mis en quarantaine.

Enfin, octobre 2021 marquera la phase finale des protocoles d’entrée. La preuve préalable à l’entrée des exigences de test négatif et les tests de suivi sur l’île cesseront. Seuls les visiteurs qui sont vaccinés au moins trois semaines avant le voyage seront autorisés à entrer sur le territoire.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 5 857 personnes ont reçu la première dose et plus de 200 leur deuxième dose. _AF