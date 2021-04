Aérien : Air Caraïbes réclame une égalité de traitement avec ses concurrentes

Air Caraïbes et French Bee, les deux compagnies aériennes du groupe Dubreuil, demandent de l’aide à l’Etat, assurant être les seules de leur secteur à ne pas avoir encore obtenu de soutien public face à la crise de la Covid-19.

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, voici plus d’un an, la France a considérablement limité les voyages depuis et vers l’étranger. L’aéroport d’Orly, notamment, a été fermé pendant trois mois en 2020. Ces mesures ont plombé le secteur aérien et M. Rochet estime que ses compagnies ont perdu « plusieurs années de bénéfice ». Il prévoit un retour dans le vert pour 2022, mais justifie sa demande d’aides publiques par le fait que tous ses concurrents en ont reçues, à commencer par le géant Air France.

« Quand on fait un geste pour Air France, Air Austral ou Corsair, il faut que ce soit à peu près la même chose pour tout le monde », a estimé M. Rochet, sans dire combien ses compagnies avaient demandé à l’Etat.