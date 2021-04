L’opération « Les petits déjeuners » lancée le 22 février 2021 dans les écoles de Saint-Martin rencontre un grand succès auprès des 600 élèves de la maternelle et de l’élémentaire bénéficiant quotidiennement de ce premier repas de la journée.

Le travail de concertation entre les différents partenaires institutionnels et l’ensemble de la communauté éducative permet la mise en œuvre du dispositif en ciblant les enjeux pédagogiques et sociaux suivants: apprendre à bien se nourrir, la formation du goût et le soutien aux familles les plus fragiles.

Près d’un professeur des écoles sur deux, quel que soit le niveau, identifie dans sa classe des élèves qui ont sauté le petit déjeuner. En moyenne, à l’école, près de 4 élèves par classe, du CP au CM2, arrivent en classe le ventre vide. Les raisons invoquées sont, dans l’ordre, le manque d’appétit, le manque de temps, le lever précoce, le stress, l’absence des parents le matin et les raisons économiques.

En répondant aux besoins nutritionnels de l’élève, la prise du petit déjeuner favorise la concentration, l’attention et la bonne humeur, facteurs de réussite scolaire. Il est également un temps privilégié de partage et de convivialité.