VIE ASSOCIATIVE : L’art s’invite chez les séniors

L’association – Espace Générationnel La Couronne organisait ce mardi son dernier atelier de découverte de l’art aux plus âgés.

Atelier intitulé « le musée vient à vous » et initié par ARTZ Action Culturelle Alzheimer, il s’intègre dans la dynamique de l’art accessible à toutes et tous. L’activité s’adressait aux séniors désireux de découvrir ou de redécouvrir de célèbres œuvres artistiques à travers des visites en ligne des plus prestigieuses collections et de grands musées.

Nul besoin d’être assidu en histoire de l’art, les participants se sont laissés porter par l’histoire de chaque pièce artistique, le but étant de stimuler chacune et chacun sur le plan cognitif et faciliter les échanges énergiques et qualitatifs avec leur interlocuteur.

La visite guidée était animée à distance par un conférencier de Paris, ce dernier partageant son savoir et ses anecdotes. Cinq bénéficiaires et cinq bénévoles étaient présents. Lors d’un précédent atelier dont la thématique était identique, ce sont les jeunes compagnons bâtisseurs qui sont venus rejoindre les ainés pour leur expliquer leur parcours et leur expérience. Encore une belle rencontre intergénérationnelle et une jolie façon de faire vivre l’art même de loin._Vx