AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : S’appuyer sur l’expertise technique du CEREMA

Lundi dernier, Louis Mussington, président de la Collectivité, et Pascal Berteaud, directeur général du CEREMA, ont signé une convention-cadre pour accompagner l’élaboration d’un projet territorial. Le CEREMA, établissement public national, soutient les collectivités dans l’aménagement et le transport.

Ce partenariat vise à répondre à des enjeux majeurs : reconstruction après l’ouragan Irma, adaptation au changement climatique, développement durable et préservation des terres. L’objectif est de définir une feuille de route sur dix ans avec un plan d’action concerté, aligné sur le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) de la Collectivité.

Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) interviendra dans plusieurs domaines : appui à la maîtrise d’ouvrage, recherche et innovation, méthodologie avancée, diffusion de connaissances, et ingénierie financière. Trois projets clés ont été présentés : le schéma territorial de déplacement urbain, l’extension de la piste de l’aéroport de Grand-Case et l’ensablement des plages. En parallèle, Albéric Ellis, directeur du port, a exposé le projet d’extension portuaire. Conduite par la 2ème VP Bernadette Davis, une visite de terrain a permis aux représentants de découvrir les sites concernés, comme la reconstruction du Beach Hôtel, en présence de Philippe Seguin et Véronique, et le nouveau collège 900. Cette collaboration traduit une volonté proactive d’aménager le territoire dans une logique durable et résiliente. _Vx

