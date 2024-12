MISS FRANCE 2025 : Tous avec Sasha !

Le 14 décembre 2024, le Futuroscope de Poitiers accueillera l’élection de Miss France 2025, où Sasha Bique, 20 ans, représentera fièrement Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Après un séjour de préparation en Côte-d’Ivoire alliant défilé, danse, test de culture générale et shooting photo, notre ambassadrice entend briller lors du “grand bal des Miss”. Le jury de cette 95ème édition, entièrement féminin, comptera des personnalités telles que Marie-José Pérec, triple championne olympique, Cristina Cordula, Flora Coquerel, Nawell Madani, Fauve Hautot, Khatia Buniatishvili, et la présidente Sylvie Vartan. Le vote du jury, représentant 50% de la décision, s’ajoutera à celui des téléspectateurs pour élire la nouvelle Miss France parmi les 30 candidates. Cette soirée promet un mélange d’élégance, de diversité et de belles histoires, avec une mise en lumière particulière des femmes des Outre-Mer. Sasha, qui incarne les valeurs de solidarité, de beauté et d’engagement, est fin prête à défendre les couleurs de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La soirée, diffusée sur TF1 et VIAATV (16h10), sera suivie avec assiduité par toute la communauté. Au terme du spectacle, Miss France 2024 Eve Gilles remettra la couronne à la nouvelle reine de beauté. Soyons #TousAvecSasha pour la soutenir dans cette aventure unique ! _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter