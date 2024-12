FESTIVITÉS : Le Village de Noël illumine Quartier d’Orléans

Ces 14 et 15 décembre, le Stade Thelbert Carti de Quartier d’Orléans se transformera en un véritable Village de Noël féerique. Cet événement familial, organisé de 10h à 22h, promet une immersion magique avec des stands artisanaux, des délices gourmands, des animations pour petits et grands, ainsi que des spectacles de Noël enchanteurs.

Le moment fort du week-end sera la Parade Lumineuse, orchestrée par l’association Les 5 Sem d’Orléans. Le départ est prévu le samedi 14 décembre à 19h, depuis Best Buy Gas Station, avec une arrivée spectaculaire au Village de Noël. Ce rendez-vous festif, financé par la Collectivité de Saint-Martin, est le fruit d’une collaboration entre le Conseil de Quartier N°1, l’association The Voices of Oualichi et Les 5 Sem d’Orléans. Il bénéficie également du soutien de nombreux partenaires, dont Sensamar, Delta Petroleum et Julien Brooks et Fils. Ne manquez pas ce week-end de célébrations au cœur de Quartier d’Orléans, pour partager l’esprit de Noël dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter