« Alternative » devient un parti politique

«Fort de ses 934 voix, le mouvement politique Alternative a eu, lors des élections territoriales de 2022, la confirmation que son implication pour le territoire était sollicitée. Consolider la mouvance politique était, ainsi, une évidence », déclare Valérie Damaseau, la leader du mouvement.

Après une consultation interne, les membres de la liste Alternative et leurs sympathisants réunis le 25 mai dernier en assemblée générale constitutive ont décidé de finaliser la création du parti politique.

Alternative se décline en parti politique mais aussi en association. «Alors que l’association sera au plus près de la population, le parti politique se veut être au cœur des politiques publiques territoriales afin de renforcer les compétences de ses membres et leur permettre de mieux appréhender les enjeux politiques d’aujourd’hui et de demain », précise Valérie Damaseau, élue présidente du parti. «Avec Alternative, nous forgerons les futurs acteurs de la vie publique et politique tout en œuvrant pour le territoire », assure-t-elle.

Pour rappel, Alternative a fait alliance lors du second tour avec le Rassemblement saint-martinois. Outre Valérie Damaseau, Audrey Gil et Bernadette Venthou-Dumaine siègent aussi au sein du conseil territorial dans les rangs de la majorité.

«J’ai accepté ce nouveau challenge en me donnant comme objectif de faire avancer les projets et impulser de nouvelles idées», confie Audrey Gil. Tout comme Bernadette Venthou-Dumaine qui se dit «honorée de pouvoir servir [son] île et faire partie du développement, du changement et de l’évolution de notre friendly Island».

Les membres du bureau Alternative

Les membres réunis ont procédé à l’élection du bureau du parti politique. Ont été élus :

• Présidente : Valérie Damaseau

• Vice-Présidents : Alex Pierre, Audrey Gil, Jean-Raymond Benjamin, Bernadette Venthou-Dumaine

• Secrétaire Générale : Bahia Yacine

• Trésorière Générale : Murielle Fournier

• Secrétaire Générale Adjointe : Rosanna Castillo

• Trésorier Adjoint : Thierry Berte.

