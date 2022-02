Elections territoriales : Louis Mussington inaugure son QG de campagne et accueille Annick Petrus

Louis Mussington, un des conseillers de l’opposition au sein du conseil territorial, a lancé un nouveau parti fin 2021, le Rassemblement saint-martinois (RSM) aux côtés notamment d’Alain Richardson et de Frantz Gumbs. Samedi dernier, le RSM a inauguré son quartier général (QG) à Concordia.

Le RSM a également présenté une nouvelle adhérente, Annick Petrus, la sénatrice de Saint-Martin. Nouvelle adhérente ou revenante. En 2012, Annick Petrus était en effet déjà candidate aux élections territoriales aux côtés de Louis Mussington, alors leader du Movement for Advancement of the people (MAP). Elle était numéro quatre sur sa liste. En 2017, Annick Petrus a rejoint la Team Gibbs (avec laquelle elle a été élue vice-présidente de la COM puis sénatrice), avant de la quitter récemment. Samedi, elle a retrouvé Louis Mussington au sein du RSM, avec qui « elle ne veut pas uniquement séduire mais aussi construire avec la population ».

