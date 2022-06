POLITIQUE : Deux groupes d’élus au sein du conseil territorial

Selon le code général des collectivités territoriales, les élus peuvent se regrouper en groupe selon leur affinité politique. Deux se sont ainsi déclarés : le groupe Team Gibbs avec cinq membres présidé par Daniel Gibbs et le groupe RSMA avec seize membres présidé par Alain Richardson.

Ceux-ci disposent pour fonctionner d’un budget fixé par le conseil territorial, qui ne peut dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers territoriaux, soit un montant de 186 923 euros.

La répartition entre les groupes appartient au président de la COM. Louis Mussington a suggéré une attribution au prorata des membres par groupe, soit 44 505 euros par an au groupe Team Gibbs et 142 415 euros par an au groupe RSMA.

Ces suggestions doivent faire l’objet d’une délibération qui doit être soumise à tous les élus du conseil territorial. Un projet a été présenté lors de la séance plénière lundi matin. Toutefois, les élus n’ont pas pu en débattre car la délibération a été omise d’être ajoutée à l’ordre du jour en début de séance. Elle le sera au prochain conseil territorial, a indiqué le président.

Dans cette attente, Daniel Gibbs a demandé au président Louis Mussington de pouvoir «discuter » des modalités d’attribution et donc des montants alloués aux groupes. (soualigapost.com)

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui