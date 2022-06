ÉVÈNEMENT : Lov3 Days un nouveau festival afro-caribéen, qui devrait attirer la foule des grands jours sur la « Friendly Island » !

Les 3, 4 et 5 juin prochains, de nombreux artistes en provenance de la Caraïbe seront présents à Saint-Martin à l’occasion de la 1ère édition du « Lov3 Days ».

Ce nouveau festival organisé en partenariat avec l’Office de Tourisme de Saint-Martin sera l’occasion pour les festivaliers locaux et des îles avoisinantes de découvrir différents artistes aux accents et rythmes afro-caribéens et dont la polyvalence des musiciens est garante d’un spectacle haut en couleurs.

La 1ère édition du « Lov3 Days » se tiendra du 3 au 5 juin au Boho, un nouveau restaurant situé sur la plage de la Baie Nettlé idéal pour accueillir ce grand festival qui devrait enflammer les foules.

En effet, de 16h à 23h tous les jours, plusieurs artistes de renom se produiront sur scène dont la chanteuse emblématique du groupe Kassav, Jocelyne Béroard, la star martiniquaise Kalash, le duo saint-lucien Lu City, le chanteur nigérian 1da Banton et aussi de nombreux Djs habitués à électriser le public !

Entre 1 500 à 2 000 personnes sont attendues chaque jour sur la plage du Boho pour ce nouveau festival qui s’annonce grandiose.

Côté réservation : il est possible de retirer vos places en vente au Faxinfo à Bellevue ou directement sur le site : https://www.lov3days.fr/

