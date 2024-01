AGRICULTURE : Situation de l’élevage à Saint-Martin

La CCISM exprime sa vive préoccupation quant à l’avenir de la filière élevage à Saint-Martin suite à la fermeture de l’abattoir et regrette de ne pas avoir été associée (au même titre que les éleveurs et éleveuses) aux réflexions autour de l’évolution de l’outil.

La présidente de la CCISM souhaite affirmer aux éleveurs et éleveuses sa totale implication pour une réouverture rapide et un fonctionnement compatible avec la réalisation de travaux indispensables au bon fonctionnement de l’outil. Après avoir été informée d’une nouvelle fermeture de l’abattoir pour refus d’agrément sanitaire et de la planification de travaux nécessaires à l’amélioration de l’outil, la CCISM a participé à des échanges avec le représentant de l’État, le Président de la Collectivité, ses services, et l’établissement de gestion et d’exploitation de l’abattoir (EGEA). Après avoir exprimé ses vives préoccupations, la CCISM a rappelé son rôle en tant que Chambre d’Agriculture et l’importance d’impliquer les représentants des éleveurs dans l’organisation de la filière. Nous nous sommes réjouis qu’un délai de réouverture de l’abattoir ait été fixé à la fin du mois de janvier. Toutefois, la CCISM a rappelé que les autres travaux, nécessaires à l’amélioration de l’outil et prévus en 2024, devront permettre l’abattage d’animaux d’élevage à des périodes déterminées. La CCISM a mis ses services à disposition de la Collectivité et de l’EGEA, sur le plan administratif et technique, afin de faciliter l’organisation des travaux de l’abattoir et sa réouverture rapide. La CCISM s’est en outre engagée à faciliter l’identification des animaux d’élevage, à recenser le cheptel à abattre durant la période de travaux et à effectuer un travail d’information et de sensibilisation sur les impératifs sanitaires liés à l’élevage. Notre équipe se tient à la disposition des éleveurs pour tout renseignement (contactez-nous au 0590 27 91 51 ou par courriel à agriculture@ccism.com). Une réunion d’information sera organisée pour les éleveurs, en présence des services concernés, afin de fournir des informations sur l’identification des animaux d’élevage, et de présenter le contexte des travaux de l’abattoir et son fonctionnement pour l’année 2024. « La CCISM se tient à l’écoute des éleveurs et à la disposition des autorités chargées de l’exploitation de l’abattoir et celles responsables de la réglementation sanitaire en matière d’élevage. L’abattage non règlementé ne doit plus être la seule option sur notre île, pour la sécurité sanitaire de tous et pour la prospérité de la filière. Je souhaite par ailleurs exprimer aux éleveurs mon total engagement personnel dans la résolution de la situation complexe dans laquelle ils se trouvent. Il est dans l’intérêt collectif que l’abattoir rouvre rapidement, afin de structurer une filière solide, au service d’une alimentation saine, locale et accessible à toutes et tous. » – Angèle Dormoy, Présidente de la CCISM.

