Remerciement : Lil’Hope et Maternité Active remercient leurs généreux soutiens

Le mercredi 13 décembre 2023, les associations Lil’Hope et Maternité Active ont organisé un après-midi de Noël pour les enfants et les mamans hospitalisées au Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin. Cette initiative a été rendue possible grâce à la participation et aux dons de nombreux sponsors et donateurs, que les associations tiennent à remercier chaleureusement.

L’objectif de cet événement était d’offrir un moment de joie, de partage et de magie aux enfants souffrant de maladies chroniques, aux enfants hospitalisés, ainsi qu’aux bébés de la néonatalogie et de la maternité présents ce jour ou nés dans l’année. Tout ce petit monde a pu profiter de nombreuses animations, telles que des jeux géants, un stand de maquillage, et un spectacle de danse. Ils ont également reçu la visite du père Noël, qui leur a distribué des cadeaux personnalisés, offerts par les commerçants locaux. Les associations Lil’Hope et Maternité Active, qui œuvrent toute l’année pour accompagner les enfants hospitalisés et leurs familles, sont très reconnaissantes envers tous ceux qui ont permis de réaliser ce projet. Elles remercient notamment:

• Le Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming, qui a mis à disposition ses locaux et son personnel.

• Les commerçants locaux, qui ont offert des cadeaux adaptés aux besoins et envies des enfants.

• Les donateurs, qui ont fait des dons en ligne ou sur place pour soutenir les actions des associations Lil’Hope et Maternité Active.

• Les bénévoles et personnels sur place, qui ont consacré leur temps et leur énergie pour organiser et animer cet après-midi de Noël.

• Les artistes, qui ont apporté leur talent et leur bonne humeur pour divertir enfants et parents.

Grâce à la générosité et à la solidarité de tous ces acteurs, Lil’Hope et Maternité Active ont pu offrir aux enfants et aux parents un Noël inoubliable, qui restera gravé dans leur mémoire et leur cœur. L’association Lil’Hope tient encore à remercier ses sponsors : Buzz Hope Estate, Piou, Leader Price et Super U Howell Center.

